Der nachdenkliche Leser

Wie spiegelt sich die Kultur des Lesens in der der bildenden Kunst? Und warum haben viele der abgebildeten Leser einen Finger im Buch? Was bedeutet die Unterbrechung? Eine faszinierende Begegnung. Natürlich mit einem Buch.

Wissenschaftler, Politiker, Journalisten im Home-Office – sie präsentieren sich auf unseren Bildschirmen nicht immer vorteilhaft. Das eigene Wohnzimmer taugt nicht immer als Statussymbol. Um sich in Szene zu setzen, kommt eine repräsentative Bücherwand im Hintergrund gerade recht. Man will damit suggerieren: Alles, was ich da jetzt sage, stammt nicht von mir allein, sondern ist gewissenhaft erarbeitet und, siehe meine Bücher im Hintergrund, wissenschaftlich belegbar. Denn ich gehöre zu den Lesern, Bücher sind mein täglicher Umgang, bald wird meine Wohnung zu klein, so viele besitze ich davon.