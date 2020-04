Heimarbeit, Woche sechs

Ehe wir in diese sechste Daheim-Woche gestartet sind, haben wir am Sonntag ein interessantes Experiment durchgeführt.

Das Kind hat nämlich beschlossen, dass wir den gesamten Tag ausschließlich auf der Bettcouch verbringen und diese nur in Ausnahmefällen (Essen, Toilette) verlassen dürfen. Alles, was wir für den Tag brauchen, musste bis 12 Uhr ins Bett geräumt werden – ein späteres Nachrüsten war nicht erlaubt.

Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob man in Zeiten, in denen der Alltag eh schon so sagenhaft eingeschränkt ist, diesen freiwillig weiter eingrenzt, aber natürlich – das Wetter war grau, die Stimmung träge – macht man da gern mit. Zumal es als Kind immer mein Traum war, in meinem mit Spielsachen, Stofftieren und Süßigkeiten beladenen Bett durch die Welt fliegen zu können. Das hat leider nie geklappt, und auch diesmal sind wir mit unserer Bettcouch am Boden geblieben. Mehrmals wurde ich ermahnt, weil ich Polster und Decken, die sich außerhalb des Quarantänebereichs befanden, zwecks Gemütlichkeit auf die Couch holen wollte. Nach drei, vier Stunden dämmerte es uns dann langsam: So viel Spiele, Stifte, Zeichenblätter, Bücher und Sudokus kannst du gar nicht auf so einer Doppelbettfläche stapeln, dass es dann nicht doch ein bisschen fad wird. Gegen 17 Uhr war ich bereit, unsere Ausgangsbeschränkungen zu lockern und dem Kind zu erlauben, den Aufenthaltsbereich bis zum Playmobilhaus, das in Sichtnähe ganz stumm und doch so laut zum Spielen einlud, auszuweiten. Das Kind aber wollte an den Bestimmungen festhalten. Bis zur „ZiB“. Da ist es ihm dann doch zu fad geworden, und die Couch-Ausgangssperre wurde wieder aufgehoben.

Als Spuren dieses Lockdown-Sonntags blieben auf dem Laken Brösel, Eiscremeflecken und der unglücklicherweise verschüttete Inhalt des Bleistiftspitzers. Und die Erkenntnis, dass man, wenn man sein Leben freiwillig noch weiter einschränkt, die geltenden Erlässe fast schon als Freiheit empfindet. Das können Sie natürlich selbst ausprobieren. Oder mir einfach glauben. In diesem Sinn: Bleiben Sie gesund!

E-Mails an: mirjam.marits@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2020)