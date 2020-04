Einheimische zweiter Klasse

Nicht nur in der Krise polarisieren Nebenwohnsitze. Es gibt aber kaum unterschiedliche Rechte für Haupt- oder Nebenwohnsitzer. Manchmal aber ein Ungleichgewicht.

Wien. In der Krise rücken wir näher zusammen. Mit wem wir das tun, wollen wir uns allerdings schon selbst aussuchen. Da wird dann besonders deutlich, wer wirklich dazugehört, und wer nur ein „Zuagraster“ ist, wie es so schön heißt. Da heißt es schnell: Einheimische gegen Fremde. Wobei Letztere nicht unbedingt aus einem anderen Land kommen müssen, sondern einfach nur aus einer anderen Gegend. Jene Menschen also, die einen Zweit- oder Nebenwohnsitz haben. Aber wer sind diese Menschen und wie viele? Was unterscheidet sie von den Hauptwohnsitzern? Und warum ecken sie so oft an?