Taiwan fordert China in der Coronakrise heraus

Seit einigen Wochen setzt auch die Inselrepublik auf Maskendiplomatie. Die Regierung in Taipeh will mit dem Erfolg gegen das Virus geopolitisch punkten.

Wien/Taipeh. So inszenierten sich in der Coronakrise bisher nur Peking und Moskau: mit Kisten medizinischen Schutzmaterials, auf denen groß die Landesflaggen prangen. Seit einigen Wochen setzt auch Taiwan auf die Taktik. Zuletzt in Österreich: 300.000 Masken spendete die Auslandsvertretung an Wiener Spitäler und die Steiermark. „Taiwan kann helfen“ stand groß auf den Paketen.



Die autonom regierte Insel will mit dem Erfolg im Kampf gegen das Virus geopolitisch punkten. Damit fordert sie die Volksrepublik und deren Hilfsdiplomatie heraus: Taiwan präsentiert sich in der Pandemie als demokratisches Gegenmodell zum autoritären System Chinas. Doch die Offensive ist mit großen Risiken verbunden.