Vor der Haustür, vor der Linse

(c) Georg Wimberger

Als Erinnerung an die Corona-Zeit fotografiert Carmen Trappenberg Bewohner und Unternehmer vor ihren Haus- und Geschäftstüren.

Ein Bub hat seine Stoffkatze mitgenommen, eine Frau sich in ein schickes Sommerkleid geworfen, eine andere hält ihren Laptop in der Hand, ein Paar ist mit seinem Hund gekommen. Was sie alle eint: Sie haben für ein paar Momente das Home-Office und Home-Schooling unterbrochen, ihre Geschäftslokale kurz verlassen, sind nach draußen gegangen, haben sich vor ihre Haustür gestellt und fotografieren lassen.