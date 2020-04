Bundesliga-Start? Das Spiel der vielen Worte

(c) APA/HERBERT NEUBAUER

Die Bundesligaklubs beschließen das Konzept zur Wiederaufnahme der Meisterschaft. Ein Datum für den Neustart aber bleibt weiterhin aus, der Abbruch der zweiten Liga ist fraglich.

Wien. Ein positiver Coronatest eines Mattersburg-Spielers, ein Brief mit neun Schutzschildforderungen von WSG-Präsidentin Diana Langes-Swarovski an Sportminister Werner Kogler, der nicht gänzlich unerwartete Rückzug von Regionalligist Ebreichsdorf und das Damoklesschwert von Klagen, sollte die zweite Liga nicht fertig gespielt werden: Österreichs Fußball ist auch ohne Ligabetrieb doch noch in Bewegung.