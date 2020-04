Coronasprech: Mit Skyperos in die Korontene

Neue Wörter bringt die Krise: Von der tschechischen Pyjamaschule über französische Trinksitten bis hin zu den wiederentdeckten „heebijeebies“. Und von der Macht der Menschen über (verordnete) Wörter.

Im Jahr 1984 tauchte im US-amerikanischen Wörterbuch „Merriam Webster“ ein neues Wort auf: Aids. Gemessen an damaligen Verhältnissen hatten die Linguisten extrem rasch reagiert – „nur“ zwei Jahre war es her, dass das Wort in die Öffentlichkeit gekommen war. Heute wirkt es dennoch wie eine Ewigkeit. Am 11. Februar präsentierte die WHO ihre sprachliche Neukreation „Covid-19“, Mitte März stand sie bereits in der Online-Ausgabe des „Merriam Webster“ – und mit ihr gleich ein Dutzend weiterer Wörter, die damit zu tun haben. Auch der Online-„Duden“ reagierte prompt.