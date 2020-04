Geld für Künstler und Geringverdiener

Die Regierung bessert bei den Kriterien für Hilfszahlungen nach. Bei der Familienbeihilfe werden Verzögerungen wegen der Coronakrise berücksichtigt.

Wien. Es ist ein „Learning by Doing“: Erst in der Praxis bemerkt man, wie viele verschiedene Arten der Selbstständigkeit es in Österreich gibt und wie viele verschiedene Gruppen von der Coronakrise betroffen sind. Die Regierung bessert deshalb permanent beim Härtefallfonds nach, der vor allem für Ein-Personen-Unternehmen (EPU) und Kleinstunternehmen bis neun Beschäftigte gedacht ist. In der zweiten Phase langten bis Freitagmittag 76.200 Anträge bei der Wirtschaftskammer ein.

Nach einer großen Änderung, die unter anderem die Einkommensgrenzen anpasste, gibt es nun weitere, kleinere Anpassungen. Sie sollen kommende Woche vom Nationalrat beschlossen werden.

So werden beispielsweise Künstler und Kulturschaffende mit einer Novelle zum Covid-19-Gesetz in den Kreis der Berechtigten für den Härtefallfonds aufgenommen. Die Änderung, die im Sozialausschuss mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ beschlossen worden war, kommt nach lauter Kritik aus Künstlerkreisen. Konkret sollen künftig auch Personen, die mehr als eine geringfügige Beschäftigung ausüben (460 Euro pro Monat), Hilfe aus dem Fonds beantragen können. Diese Neuerung betrifft neben Künstlern auch Haushaltshilfen und Personen, die neben einer geringfügigen Beschäftigung noch einem zweiten Job nachgehen.

Wie berichtet soll es auch beim Betrachtungszeitraum als Anforderung für die Hilfe zu Anpassungen kommen. So will man sicherstellen, dass auch jene finanzielle Zuwendungen beantragen können, bei denen sich die Coronakrise erst in den kommenden Monaten niederschlägt.

Geld für Freiwillige

Anpassungen gibt es bei verschiedenen Fristen, damit Verzögerungen wegen der Krise ohne finanzielle Konsequenzen bleiben. Etwa für Studierende oder Lehrlinge: Für sie wird der Anspruch auf Familienbeihilfe um ein Semester bzw. ein Studienjahr oder um sechs Monate (Lehrlinge) verlängert, wenn die Ausbildung wegen der Coronamaßnahmen länger dauert.

Mit geänderter Anrechnung und Fristverlängerung wird (befristet bis Ende September) sichergestellt, dass Menschen, die wegen Corona arbeitslos wurden, nicht in die Notstandshilfe mit geringerer finanzieller Unterstützung abrutschen. Dafür werden 80 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Außerdem werden bisherige Notstandshilfebezieher durch eine Erhöhung für die Monate Mai bis September 2020 bessergestellt.

Geschlossen wird eine Lücke bei der Rückkehr in die Altersteilzeit nach der Krise: Mitarbeiter im Gesundheits- oder Pflegebereich, die wegen der Pandemie auf Normalarbeit umstellten, können danach in die Altersteilzeit zurück.

Freiwillige Helfer in der Coronakrise werden künftig Zuwendungen erhalten. Dafür wird der Anerkennungsfonds für Freiwilliges Engagement um 600.000 Euro aufgestockt und Förderungen in der Coronakrise erlaubt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2020)