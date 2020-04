Mit Maske und freiem Mittelsitz an den Strand?

Mit Wizzair will die erste Fluglinie ab 1. Mai den Flugbetrieb ab Wien aufnehmen. Wie das Urlauben im Ausland künftig abläuft, ist offen.

Wien. „Irgendwann muss man ja wieder anfangen“, sagt Wizzair-Vorstand Stephen Jones am Freitag im Gespräch mit österreichischen Journalisten. Und für die ungarische Billigfluglinie ist dieser Zeitpunkt am 1. Mai gekommen. Ab da soll die Basis in Wien den Betrieb wieder aufnehmen und 20 Destinationen anfliegen. Darunter auch Ziele wie Valencia, Mailand oder Tel Aviv, wo es nach wie vor ein Einreiseverbot für Menschen ohne israelische Staatsbürgerschaft gibt. „Wir glauben, dass der Bedarf trotzdem da ist. Sollte sich der Plan bei einer Destination aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht durchsetzen lassen, werden wir sie halt streichen“, so Jones weiter.