Wiens Stadtrat Peter Hanke kann sich europaweite Corona-App vorstellen

Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke fordert für den Tourismus eine massive Verlängerung der Kurzarbeit und eine starke Fluglinie am Standort Wien.

Die Presse: Wie läuft es mit Ihrer „Verstadtlichungsinitiative“, also der Beteiligungsgesellschaft „Stolz auf Wien“, die bei Wiener Traditionsunternehmen in der Krise als Minderheitseigentümer einsteigt?



Peter Hanke: Gut, wir starten Mitte Mai, es sind die Wiener Wirtschaftskammer, Banken und private Investoren an Bord. Wir gehen davon aus, dass wir mehr als 50 Millionen gemeinsam bereitstellen können.



Können Sie schon Betriebe nennen, werden da auch Tourismusbetriebe dabei sein? Also Lokale oder Hotels?