Wasser auf die heißen Köpfe

(c) British ISB/ÖNB/Picturedesk

Kärnten 1945: Britisches Militär untersucht Nazi-Raubgut im Kloster Tanzenberg, nahe St. Veit an der Glan.

Im eben erst befreiten Kärntendes Jahres 1945 schien der Weg zu einer neuen ethnischen Politik geebnet: Der Slowenenführer Joško Tischler setzte als Landesrat einen radikalen Vorschlag für einen zweisprachigen Schulunterricht durch. Wie es dazu kam – und was daraus wurde.

Am 6. Mai 1945 ließ sich der Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches auch für den Kärntner Gauleiter Friedrich Rainer nicht mehr länger leugnen. Deshalb versammelte er eine Handvoll Kärntner Politiker in seiner Villa bei Klagenfurt, um das Wie der Machtabgabe zu besprechen. Die Zeit drängte: Jugoslawische Partisanen und britische Einheiten standen in einem Wettlauf darum, als Erste nach Klagenfurt zu kommen.