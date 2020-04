„Am meisten freue ich mich auf meine Freunde“

Seit 15. März sind die Schulen geschlossen und die Schüler und Schülerinnen lernen, schreiben, rechnen und zeichnen zu Hause. Wir haben Kinder und Eltern gefragt, wie das mit dem Homeschooling funktioniert, wo die Schule daheim stattfindet und was ihnen zu Hause fehlt.

Ab dem 15. Mai werden die Schulen für Schüler und Schülerinnen schrittweise geöffnet, und es findet wieder Unterricht in den Schulen statt. Aber seit inzwischen sechs Wochen lernen und arbeiten die meisten Kinder, zusammen mit ihren Eltern, die sich im Home-Office befinden, zu Hause. Wir haben einige von ihnen gefragt, wo sie ihre Aufgaben machen, wie das Lernen zu Hause funktioniert und worauf sie sich am meisten freuen, wenn die Schule wieder anfängt.

Esstisch als Arbeitsplatz. Die Geschwister Jonna, neun Jahre, und Moritz sitzen die meiste Zeit an ihren eigenen Schreibtischen im gemeinsamen Zimmer. Im Regelfall funktioniert das auch sehr gut. „Aber hin und wieder stören wir uns zu sehr“, gibt der siebenjährige Moritz zu. „Dann muss einer ausziehen.“ Als Ausweichvariante bieten sich der Esstisch oder ein Schreibtisch im Büro an. Aber leider ist dieses oft durch den telefonierenden Papa, Friedrich, besetzt, der zurzeit, genau wie Mama Elena, im Home-Office arbeitet.

Moritz und Jonna arbeiten meistens gemeinsam an ihren Schreibtischen. Wenn die Spielsachen allerdings zu sehr ablenken, wird am Esstisch weitergearbeitet. Friedrich Russold

Am Esstisch arbeiten auch die beiden Brüder Emil, 13 Jahre, und Leander, zehn Jahre. Gelegentlich mischt auch noch Papa Philipp am umfunktionierten neuen Arbeitstisch mit. „Am liebsten lerne ich allein und in meinem Tempo, das klappt schon ganz gut“, sieht Emil durchaus Vorteile in der neuen Art des Unterrichts. Kompliziert ist für ihn der erste Tag der Woche, wenn die Arbeitsaufträge der Lehrer zu unterschiedlichen Zeiten ankommen. Da braucht es dann den Vormittag, um die Woche zu organisieren. Sein Bruder, der die vierte Klasse Volksschule besucht und noch nicht digital arbeitet, vermisst beim Homeschooling die klare Stundeneinteilung. „Zuhause wird uns alles gleichzeitig aufgegeben, und wir müssen uns das selbst einteilen. Wenn man einen Tag weniger macht, hat man am nächsten Tag wieder viel mehr zu tun. Das finde ich schwierig.“

Hier sieht auch Papa Philipp, wie die meisten Eltern, den größten Handlungsbedarf. „Ich glaube, es ist notwendig, dass man als Elternteil klare Strukturen schafft. Auch eine Art To-do-Liste hilft: Was mache ich wann? Wie teile ich mir alles ein?“ Er gesteht, dass die Organisation des Schulalltags doch sehr aufwendig ist und seine eigene Arbeit teilweise darunter leidet. Dass alle Familienmitglieder gut und entspannt in die Arbeitswoche starten, ist unter diesen neuen Gegebenheiten nicht immer einfach, wie die Eltern Friedrich und Elena zugeben: „Ein Montagmorgen kann mit dem Ausdrucken der Aufgaben für die Woche, der Planung der Lernwoche, dem Organisieren der Kinder für den Tag und dem eigenen Start in die erste Telefonkonferenz schon ein wenig hektisch werden.“

Ähnlich sieht das Natalie, die Mama der zehnjährigen Ella und der 13-jährigen Anna, deren Architekturprojekte vor Ostern stagnierten. „So hatte ich vormittags genug Zeit, mich um die Kinder zu kümmern und sie bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Herausfordernd war allerdings die kurzzeitige Kombination aus Home-Office, Homeschooling, Haushalt und Kochen, da frage ich mich schon, wie das wird, wenn ich wieder mehr Arbeit habe.“ Ella hilft hier allerdings mit ihrer pragmatischen Einstellung: „Das Lernen geht sehr gut, aber nicht besser oder schlechter als in der Schule. Ich brauche keine Hilfe von Mama oder Papa.“ Da würde Mama Natalie wohl widersprechen, die meint, dass Ella doch Unterstützung und Motivation braucht, um all ihre Aufgaben zu erledigen.

Hilfe braucht auch die zehnjährige Antonia immer wieder. Vor allem, wenn es darum geht, sich die gestellten Aufgaben einzuteilen. Hier hilft dann Mama Ulrike, die die Aufgaben gemeinsam mit ihrer Tochter sortiert und tageweise einteilt. Antonias Schwester, die 13-jährige Paula, setzt sich sehr selbstständig an ihren Laptop im eigenen Zimmer und arbeitet die Aufgaben, die über Google Classroom von den Professoren an sie gestellt werden, meistens allein ab. „In Fächern wie Mathematik brauche ich schon manchmal Hilfe. Mein Papa mag Mathematik zum Glück sehr gern und hilft mir hier auch immer wieder. In Geschichte frage ich gelegentlich meine Mama. Aber die ist oft übermotiviert.“ Nur sehr selten Hilfe braucht die elfjährige Carlotta, die aber zugibt, dass ihre Mama, Daniela, sie immer wieder daran erinnern muss, die Aufgaben auch wirklich zu machen. „Man sollte eigentlich danebensitzen und ein Auge darauf haben, was die Kids machen, sonst klappt das nicht wirklich“, bestätigt Isa, Mama von Leonhard und Paul.

Vorfreude auf die Freunde. Und obwohl die meisten Kinder ihre Klassenkameraden inzwischen auch bei Videokonferenzen gesehen haben, antworten alle Kinder unisono auf die Frage, was sie am meisten vermissen: „Meine Freunde und Freundinnen.“ Der achtjährige Paul, der in Klagenfurt in die Volksschule geht, freut sich auch schon auf Deutsch, sein neunjähriger Bruder Leonhard kann den Turnunterricht und das Herumtoben mit seinen Freunden kaum mehr erwarten.

Manch einer hat sich an den veränderten Alltag gewöhnt, mag ihn vielleicht sogar, trotzdem warten Eltern und Kinder jetzt auf die nächsten Informationen, wie denn der Schulbetrieb vor diesem Sommer tatsächlich organisiert sein wird. Eines ist allerdings sicher: Es wird nicht so sein wie vor Corona.