Arbeitgeber können Urlaub anordnen

Eine Neuerung im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch erlaubt es Arbeitgebern, Personal auch gegen dessen Willen auf Urlaub zu schicken. Das Gesetz tritt mit Ende des Jahres außer Kraft und gilt nicht für Betriebe in Kurzarbeit.

Nicht alle Gesetzesänderungen, die die Coronaviruskrise mit sich gebracht hat, sind in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Etwa eine einschneidende Neuerung beim Urlaub, berichtet Ö1. Eine Neuerung im ABGB, dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, in Form eines Anordnungsrechts erlaubt es Arbeitgebern, unter bestimmten Umständen Angestellte auf Urlaub zu schicken, auch wenn diese nicht zugestimmt haben. Grundsätzlich muss ein Urlaub zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. Diese Regelung wurde durch zwei am 23. März in Kraft getretene neue Absätze im ABGB ausgehebelt.

Arbeitnehmer können einseitig dazu angehalten werden, Urlaub oder Zeitguthaben zu verbrauchen. Es gibt aber eine zeitliche Begrenzung: Sechs Wochen für Altansprüche und zwei Wochen aus dem laufenden Urlaubsjahr, somit insgesamt können acht Wochen Urlaub dürfen einseitig angeordnet werden.

„Bestimmungen treten mit 31.12.2020 außer Kraft“

Philipp Brokes, Arbeitsrechtsexperte von der Arbeiterkammer, sagte dazu in Ö1: „Solange ein Betrieb von den Maßnahmen, die aufgrund der Coronavirus-Krise verhängt wurden, mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, gehen wir davon aus, dass diese Urlaubsanordnungsmöglichkeit bestehen wird.“ Allerdings habe dieses Gesetz, wie derzeit viele, „eine sogenannte Sunset-Clause, das heißt, diese Bestimmungen treten mit 31.12.2020 außer Kraft“.

Nicht für Betriebe in Kurzarbeit

Es gebe eine große Ausnahme von der neuen Urlaubsregelung, sagten sowohl Brokes als auch der Wiener Rechtsanwalt und Arbeitsrechtsexperte Markus Löscher: Für Betriebe, in denen Kurzarbeit eingeführt wurde, sei diese nicht gültig.

>> Bericht in Ö1

(Red.)