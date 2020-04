Javier Bardem: „Die Welt nicht sterben lassen“

„Es hat mich umgehauen, die wilde, ursprüngliche Natur zu sehen“: Schauspieler Javier Bardem über seine Expedition in die Antarktis, der er eine Doku gewidmet hat.

Hollywoodstar Javier Bardem hat gemeinsam mit seinem Bruder eine Doku über seine Expedition in die Antarktis gedreht. Mit „Sanctuary“ will er aufzeigen, wie beschützenswert die Natur ist – und welche Schäden bereits in den Weltmeeren angerichtet wurden.

Der spanische Schauspieler Javier Bardem ist für Greenpeace auf eine Expedition in die Antarktis gefahren, um sich vor Ort die Wunder, aber auch Schäden der Eiswelt im Weddell-Meer anzuschauen. Mit seinem Bruder Carlos hat der 51-Jährige eine Dokumentation über seine Erlebnisse gedreht, die jetzt online auf Streamingplattformen (u.a. Apple-TV, Amazon Prime, Google-TV) zu sehen ist – „Sanctuary“.