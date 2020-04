„Mein Wald ist ein Totalschaden“

(c) ullstein bild via Getty Images

Millionen Festmeter Holz lagern im Wald und niemand will sie haben.

Borkenkäfer und Corona-Krise bringen die Forstwirte an den Rand des Ruins. Millionen Festmeter Holz lagern im Wald und niemand will sie haben. Grund genug für ein Importverbot?

Als Benedikt Attems den Forstbetrieb seines Vaters übernommen hat, war er 36 Jahre alt. Heute, neun Jahre später, ist die Freude über 320 Hektar Freiheit und Natur zumindest ein Stück weit der Ernüchterung gewichen. „Alles, was ich in den Wald investiert habe, hat der Borkenkäfer zunichte gemacht“, sagt der Niederösterreicher. „Mein Nadelwald ist ein Totalschaden.“ Seit Jahren plagt der Borkenkäfer die heimischen Waldbesitzer, bohrt sich in die Rinden ihrer Fichten und zerstört die Bäume von innen. Und dennoch, mit der Corona-Krise und dem warmen Frühling ist alles noch einmal schlimmer gekommen.