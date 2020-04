„Meine Pflicht, an meinem Vater Gutes zu finden“

In seinem neuen Buch, „The Ratline“, spürt der britische Jurist Philippe Sands dem österreichischen SS-Mann Otto Wächter nach, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs mithilfe der katholischen Kirche bis nach Rom gelangte. Sands – seine Mutter überlebte die Shoah – ist seit Jahren mit Wächters Sohn Horst in Kontakt. Und bekam Einblick in das Leben einer Familie oben in der Nazi-Hierarchie.

In den 1960er-Jahren besuchten mein Bruder und ich oft unsere Großeltern in Paris. Als Kinder war uns klar, dass die Vergangenheit schmerzhaft war und wir keine Fragen stellen sollten. Ihre Wohnung war ein Ort des Schweigens, heimgesucht von Geheimnissen. Ich begann mich ihnen erst wirklich zu stellen, als ich schon über 50 Jahre alt war. Auslöser war die Einladung zu einem Gastvortrag nach Lemberg (Lviv) in der Ukraine. „Sprechen Sie über Ihre Arbeit zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord“, hatte man mir geschrieben.