Die Schrecken in unserem Kopf

Flucht in die Illusion? Hoffnung auf Rettung? In seiner Science-Fiction-Fabel „Dämmerung“ erzählt Jeremy Perrodeau mehr über unsere Gegenwart, als er selbst gedacht haben kann.

Erinnern Sie sich noch? Was waren das für wunderbare Jahre, da wir die grauslichsten unserer Dystopien wahlweise in fernen Zeiten oder in fernen Welten angesiedelt haben! Denn hier und heute, in unserer mitteleuropäischen Behaglichkeit, konnte solches doch nie und nimmer geschehen. Ausgangsbeschränkung, Versammlungsverbot, Bewegungsüberwachung: All das gehörte fest ins Repertoire unserer Endzeitfantasien – aber gewiss nicht zu unserem Wohlstandsleben der Gegenwart!