Sardinendosenhaftes Grauen an Belgiens Küste

(c) imago/viennaslide

So einsam wird es in Ostende nicht mehr lange bleiben.

66 Kilometer lang ist Belgiens Küste. Wegen der Coronakrise droht ihr heuer sardinendosenhaftes Grauen.

Gestatten Sie mir das Geständnis einer exzentrischen Neigung: Ich bin ein Fan der belgischen Nordseeküste. Je älter ich werde, und je bestialischer der Klimawandel unsere Sommer aufheizt, desto mehr ziehe ich die schier endlosen Sandstrände zwischen De Panne und Zwin mediterranen Badeorten vor. Gewiss: Der Anblick scheußlicher Betonbauten, mit der raffgierige Immobilienhaie in der Nachkriegszeit die flämische Dünenlandschaft versauten, ist trist. Doch in Brüssel in den Zug steigen und etwas mehr als eine Stunde später im Sonnenschein Eis schleckend die Wellen um die Zehen spüren zu können: Das ist für mich ein kleiner Luxus des Alltags.

Doch diesen Sommer drohen apokalyptische Zustände. Zwar sollen dann Reisen ins Ausland wieder erlaubt sein, wie die Regierung am Freitag bekannt gab. Doch wohin?

Die Belgier stellen sich großteils auf drei Optionen ein: Balkonien, Ardennen, oder die eigene Küste. Weil jedoch die kraft der Corona-Pandemie eingeübten Distanzierungsregeln weiterhin gelten werden, grübeln die Bürgermeister der Küstenorte, wie sie den Ansturm der Gäste organisieren sollen. Zugangspässe für Anwohner und Hotelgäste, wie es der Bürgermeister von Ostende plant? Dann blieben die Tagesgäste ausgesperrt. Das wollen seine Amtskollegen nicht. „Ich zähle auf den Bürgersinn der Leute“, meinte der Bürgermeister von Middelkerke in „La Libre Belgique“. 65.000 Badegäste hätten auf seinem Strand Platz: macht 36 Quadratmeter pro Mensch – vorausgesetzt, sie bleiben still liegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2020)