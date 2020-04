In der Hölle der Jihadisten

Die irische Schriftstellerin Edna O'Brien greift in ihrem 19. Roman „Das Mädchen“ die rohe Gewalt der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria auf.

Ihr Schicksal hielt 2014 die Welt in Bann, zahlreiche Prominente setzten sich für ihre Freilassung ein: Rund 200 Mädchen wurden damals in Nigeria von der islamistischen Terrormiliz Boko Haram aus ihrer Schule entführt. Sie wurden verschleppt und erlebten in den Lagern der Jihadisten Gewalt, Elend und Tod, bis einige der Mädchen nach Jahren wieder freikamen. Von mehr als 100 hat man bis heute kein Lebenszeichen erhalten.

Edna O'Brien, die immer wieder als Grande Dame der irischen Literatur bezeichnet wird, ließen die Schicksale der Schülerinnen nicht los. Mit ihren knapp 90 Jahren machte sie sich auf den Weg, reiste nach Nigeria, recherchierte, traf Überlebende und Helfer. Aus vielen Begegnungen entstand die Hauptfigur ihres Romans, Maryam. Das Mädchen steht Vergewaltigung, Hunger und Folter durch, ihr gelingt die Flucht. Doch der „Hure der Jihadisten“, die mit einem Baby zurück in ihr Heimatdorf kommt, bleibt die Geborgenheit verwehrt, nach der sie sich so sehnt. Für ihre Tochter kann sie kaum Liebe aufbringen. Nach ihrer Rückkehr wird sie zum Vorzeigeobjekt des Präsidenten und der Behörden – und wieder muss sie alles mit sich geschehen lassen. Niemand erlaubt ihr zu sagen, was sie wirklich denkt und fühlt.

Edna O'Brien hat einen schonungslosen Roman geschrieben, sie spart kein Detail der allgegenwärtigen Gewalt aus. Voyeuristisch ist sie aber nie, sondern voller Empathie für die Traumatisierten.

Edna O'Brien: „Das Mädchen“, übersetzt von Kathrin Razum, Hoffmann und Campe Verlag, 256 Seiten, 23,70 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2020)