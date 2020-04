Tiroler Dialekt falsch verstanden: Wiener an Unglück mitschuldig

Weil er die Wegbeschreibung zum WC nicht kapierte, stürzte ein Lokalgast die Treppen hinunter. Er hätte nochmals nachfragen müssen.

Wien. Es muss nicht das Coronavirus sein: Die Gefahr kann für Gäste in Tiroler Lokalen auch schon darin lauern, dass sie den lokalen Dialekt nicht verstehen. Auf der Suche nach einem WC wurde einem Wiener erklärt, dass sich das stille Örtchen im Obergeschoß befinde. Der mit dem Tiroler Akzent überforderte und überdies nicht mehr nüchterne Mann verstand aber, dass er ins Untergeschoß müsse. Und so stolperte er über eine schlecht gewartete Treppe in sein Unglück. Doch wer haftet nun für das Geschehene?



Wie viel an diesem Abend getrunken wurde, ließ sich nicht mehr genau eruieren. Laut den gerichtlichen Feststellungen war der Mann aber „sicher nicht mehr nüchtern“. Er soll „ein paar Bier“ und nach dem Essen auch noch einen Schnaps konsumiert haben. Es galt, einen Polterabend zu feiern. Schauplatz war ein Irish Pub, in dem aber weniger Gälisch als Tirolerisch gesprochen wurde.



Nicht mehr klären ließ sich, ob der Mann einen Kellner oder einen anderen Lokalgast nach dem Weg zum WC fragte. Die Auskunft bekam er jedenfalls in einem starken Tiroler Dialekt. Und so nahm der Mann an, dass er die Treppen hinuntergehen solle.