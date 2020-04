Gebildete können Hilfe brauchen

Einem Mann sollte wegen dessen juristischen und wirtschaftlichen Kenntnissen eine Verfahrenshilfe verweigert werden. Zu Unrecht, meint der Verwaltungsgerichtshof.

Wien. Selbst wenn man sich mit Paragrafen und Zahlen auskennt, seien Steuerfragen manchmal sehr schwer zu durchschauen. Das betont der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in einer aktuellen Entscheidung. Und er gewährt deswegen einem Mann trotz dessen juristischer Ausbildung und seiner wirtschaftlichen Erfahrung Verfahrenshilfe.



Das Bundesfinanzgericht hatte zuvor den diesbezüglichen Antrag des Mannes abgelehnt. Denn es sei ihm zumutbar, das Verfahren selbst zu führen. Überdies würden die Einkünfte des Mannes über das hinausgehen, was man zur Bestreitung des notwendigen Unterhalts brauche. Mit anderen Worten: Wenn der Mann Hilfe will, solle er diese selbst bezahlen.



Das sah der Betroffene anders. In dem Verfahren geht es um die Einkommensteuer von 2003 bis 2008. Nach Außenprüfungen wurde eine Wiederaufnahme für diese Jahre verfügt, es wurden gegen den (strafrechtlich wegen Untreue verurteilten) Mann Nachforderungen in Millionenhöhe festgesetzt.