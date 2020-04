Industriefirmen gefährdet, Banken diesmal nicht

Fidelity-Analysten sind im April pessimistischer geworden.

Wien. Der weltweite Shutdown wird die Unternehmensgewinne in diesem Jahr deutlich schmälern. Das geht aus der jüngsten Umfrage unter 200 Analysten von Fidelity hervor, die rund 3700 Unternehmen in der Beobachtung haben. Ihrer Ansicht nach könnten die Unternehmensgewinne im Gesamtjahr durchschnittlich um 44 Prozent sinken, sollte das neuartige Lungenvirus den Wirtschaftsmotor im gesamten Jahresverlauf drosseln. Erholt sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte, rechnen die Analysten mit Gewinneinbußen von im Schnitt 27 Prozent.

Mehr als die Hälfte der befragten Fidelity-Analysten erwarten zudem, dass die Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten in finanzielle Schieflage geraten, wenn die Bedingungen so bleiben, wie sie derzeit sind. Als besonders gefährdet sieht man Firmen aus der Industrie und dem zyklischen Konsum: 53 bzw. 57 Prozent der Analysten fürchten, dass diesen Unternehmen schon in den nächsten sechs Monaten das Geld ausgehen könnte.

Banken stehen relativ gut da

Was die Banken betrifft, so glauben die Analysten, dass sie glimpflicher aus der Corona-Krise hervorgehen als aus der Finanzkrise. „Nur neun Prozent denken, dass die Banken Zahlungsausfälle fürchten“, sagt Martin Dropkin, Leiter des globalen Anleihe-Research bei Fidelity International. Zwar drohen Firmenpleiten, etwa aufgrund des Ölpreisverfalls. „Die Notenbanken greifen den Banken aber unter die Arme – dadurch, dass die EZB etwa auch Anleihen von Fallen Angels als Sicherheit akzeptiert.“ Fallen Angels sind Unternehmen, deren Bonität von Investment-Grade (gute Bonität) auf High-Yield (schlechtere Bonität) herabgestuft wurde. „Auch stehen die Banken, was ihre Eigenkapitalausstattung betrifft, viel besser da als 2008.“ (b. l.)

