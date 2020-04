Die Auswahl der ersten Aktien

Beim Aktienkauf sollte man sich nicht nur an schönen Geschichten, sondern auch an Kennzahlen und harten Kriterien orientieren. Überbewerten sollte man diese aber auch nicht.

Wien. Das Depot ist eröffnet, das Geld liegt auf dem Verrechnungskonto, man hat möglicherweise bereits einen Fonds oder ETF erworben. Nun will man auch selbst Aktien auswählen. 53.000 Unternehmen notieren weltweit an irgendwelchen Börsen, wie Daten der World Federation of Exchanges zeigen. Sich hier einen Überblick zu verschaffen, ist schwierig. Nun kann man als heimischer Kleinanleger zwar ohnehin in die meisten davon nicht investieren (zu klein, an zu exotischen Handelsplätzen), ein paar tausend dürften aber doch überbleiben.