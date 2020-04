„Es fühlt sich an wie bei einer Trennung“

Jede Woche fragen wir hier dieselben drei jungen, mitten aus ihren Karrieren gerissenen Wiener Kunstschaffenden, wie es ihnen in der Selbstisolation geht.

Arthur Arbesser (37), Modeschöpfer, Mailand. Am Samstag wurde in Italien das Anniversario della Liberazione gefeiert und von allen Balkonen „Ciao, Bella Ciao“ gesungen. Ich habe so gut es ging mitgemacht, das hat Spaß gemacht. Es war eine gute Woche. Habe ich mich in der vorigen noch fast ängstlich zum ersten Mal ins Studio gestohlen, war ich in dieser jeden Tag von neun bis 18 Uhr dort. Dort hocke ich allein, mache brav meine Päckchen – Gott sei Dank geht der Onlineshop recht gut –, arbeite weiter an Drucken für die nächste Kollektion oder an den Kostümen für das „Schneesturm“-Ballett. Zu Mittag gibt es dann Vollkornreis, und Lucio Dalla läuft in Dauerschleife. Das war alles ziemlich anstrengend, aber die Tage sind schnell und befriedigend vergangen und ich bin mir nutzvoll vorgekommen.