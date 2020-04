Er war der Polarstern am Himmel der Literatur

Nachruf. Per Olof Enquist, einer der wichtigsten Schriftsteller Schwedens, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Hjoggböle. Ein einsamer Weiler, inmitten von Wäldern, tausend Kilometer nördlich von Stockholm: Wohl für wenige große Schriftsteller war der Ort der Kindheit so entscheidend wie für Per Olov Enquist. Dort wuchs er auf, in einer fast archaischen kleinen Welt, allein mit seiner Mutter, einer tief gläubigen Dorfschullehrerin. Diese strenge Anhängerin der Pfingstbewegung wetterte gegen alles, was das Leben ihres Sohnes prägen sollte: Sport, Sexualität, Ruhm, vor allem aber gegen den Dämon Alkohol, der Enquist über ein Jahrzehnt lang – von 1978 bis 1990 – in seinen Klauen hielt.

Wir wissen viele Details über diese Achterbahnfahrt, der Autor hat sie 2008 in der Autobiografie „Ein anderes Leben“ literarisch verarbeitet – wenn auch in der dritten Person, um sogar zum eigenen Erleben und Erleiden Distanz zu gewinnen und so der Wahrheit näher zu kommen. Denn dieser fabelhafte Erzähler schöpfte nie aus spontaner Fülle. Er konstruierte kunstvoll, eignete sich Stoffe beharrlich und präzise an, mit einem ruhigen, nüchternen Blick, grübelte zwischendurch über seine eigene Rolle und tauchte seine Prosa in die fahlen Farben der Melancholie. Enquists Stil stand so in einem fruchtbaren Kontrast zu seiner Rastlosigkeit, die er schreibend zu bannen suchte.

Und zu den prallen Stoffen: Ein internationaler Bestseller war „Der Besuch des Leibarztes“ von 1999, ein historischer Dokumentationsroman über den Hamburger Arzt Struensee, der am dänischen Hof de facto den geisteskranken Kindkönig ersetzte, für Reformen im Geist der Aufklärung sorgte und am Ende wegen einer Affäre mit der Königin hingerichtet wurde. Oder „Kapitän Nemos Bibliothek“, eine Rückkehr ins Dorf und in die Magie der Kindheit mit ihren wirren Fantasien und Mythen, voll herber, düsterer Poesie. Das Schreiben dieses Buches erlöste Enquist von seiner Sucht, es war, wie er sagte, eine „Wiederauferstehung“.

Schreiben als Akt der Buße

Was zeigt: Aus dem religiösen Überbau mit seinen Mechanismen von Schuld, Gewissensqual und tätiger Reue hat Enquist sich nie befreit. Auch wenn er sich in Uppsala den Glauben „wegstudiert“ und mit dem Spitzensport den Sprung aus den engen Verhältnissen geschafft hatte – als Hochspringer mit der Bestmarke 1,97 Meter. Aber der Verrat an der Welt der Mutter, der Bruch mit dem Ursprung blieb eine Wunde. Und das Blut, das daraus floss, war eine nicht versiegende literarische Produktivität.

Sein Leben lang war Enquist auch politisch engagiert, als kritischer Freund der Sozialdemokratie. Über Reportagen zu Sportereignissen fand er zur Literatur, zu den Romanen gesellten sich Dramen. Als „Die Nacht der Tribaden“ über seinen Kollegen August Strindberg auf Bühnen in aller Welt Erfolge feierte, warnte ihn seine Mutter vor der Sünde des Stolzes – und der Sohn gelobte Demut. Heute stehen die Werke von „P.O.“, wie sie ihn in Schweden nennen, dort in fast jedem Bücherregal. Am Samstagabend ist der mehrfache Vater und Großvater 85-jährig nach einem langen Herz- und Krebsleiden friedlich entschlafen.

Und Hjoggböle? Das öde, bigotte Nest im hohen Norden ist aus der Weltkarte nicht mehr wegzudenken – mag dahinter nun Leistung, Magie oder Gnade stecken. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2020)