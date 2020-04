„Afrika war Simones Idee von Glück“

Mit „Fodder on My Wings“ ist ein Juwel von Nina Simone neu zu entdecken. Ein Gespräch mit ihrem Biografen Stephen Cleary.

Auf der Internetseite des Studio Davout in Paris wird geprahlt: Die Rolling Stones, Prince, Rihanna, Chet Baker und Miles Davis werden als Kunden genannt. Der Name Nina Simone fehlt. Dabei hat sie dort 1982 ihr erstaunliches Album „Fodder on My Wings“ aufgenommen. Das zwischen Calypso und existenzieller Ballade irrlichternde Repertoire darauf reflektiert eine wüste Mischung aus Stimmungen.