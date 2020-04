Ordination Dr. med. Trump

In Zeiten der Corona-Pandemie suchen viele einen Hausarzt. Einen, der verlässlich, vertrauensvoll und versiert via Face Time oder Skype ihre Wehwehchen abklärt und mit psychologischem Rat zur Seite steht; einen, der aufgeschlossen ist gegenüber alternativen Heilmethoden, der traditionellen chinesischen Medizin aber den Krieg erklärt hat. Der Nachteil: Der gute Mann spricht nur Englisch.

Allen also, die auf der Suche nach Rat und Hilfe sind, wenn es zwickt und zwackt, ächzt und drückt, kann geholfen werden. Schalten Sie zu mitternächtlicher Stunde (MEZ), Prime Time Ostküstenzeit, CNN – oder besser Fox News – ein. Dann ordiniert im Weißen Haus Dr. med. Trump, gratis obendrein – und zur Not operiert er per Ferndiagnose und ohne Narkose. Bestes Beispiel für seine Lichttherapie: seine orangefarbene Gesichtshaut und Haarpracht.

Allein seine Coronakur – die Injektion von Putzmitteln – ist so innovativ und bahnbrechend, dass Dr. Trump, nach eigenen Angaben ein „Naturtalent“, den Medizinnobelpreis verdienen würde. Wenn es denn Gerechtigkeit auf Erden gäbe und die Schweden mit ihrer „Herde“ nicht so verbohrt wären . . . Da würden die „Ivy-League“-Professoren in Harvard, Yale, Columbia, Princeton oder Georgetown dumm aus der Wäsche schauen. „Too bad, too sad“, wenn er nun aufhören würde mit seiner Sprechstunde. (vier)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2020)