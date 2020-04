Israelischer Gesundheitsminister möchte anderen Posten

Yaakov Litzman wird vorgeworfen, in der Coronakrise zu lasch gehandelt zu haben. Er reagiert darauf mit dem Wunsch nach einem neuen Job - am besten des Wohnungsbauministers.

Der wegen des laschen Umgangs mit der Coronakrise in seiner ultraorthodoxen Gemeinde in der Kritik stehende israelische Gesundheitsminister Yaakov Litzman will in der neuen Regierung einen anderen Kabinettsposten haben. Litzman habe entschieden, "nicht ins Gesundheitsministerium zurückzukehren", teilte sein Büro am Sonntag mit.

Stattdessen wolle der 71-Jährige ein neues Ministerium übernehmen, idealerweise das Wohnungsbauressort. Litzman ist ein führendes Mitglied der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde, die besonders stark von der Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 in Israel betroffen ist. Führende Rabbiner hatten die staatlichen Anordnungen zur Schließung von Bildungseinrichtungen und zur Einschränkung des Synagogenbesuchs zunächst ignoriert und noch Gottesdienste abgehalten, als derartige Zusammenkünfte bereits verboten waren.

Die ultraorthodoxe Gemeinde stellt rund zwölf Prozent der Einwohner Israels - aber mehr als ein Drittel aller Corona-Infizierten im Land. Auch Litzman selbst und seine Frau hatten sich mit dem neuartigen Virus angesteckt. Insgesamt wurden in Israel mehr als 15.000 Infektionen registriert, 199 Menschen starben.

Nach mehr als einjähriger politischer Krise hatten sich in Israel am vergangenen Montag der wegen Korruption angeklagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Oppositionschef Benny Gantz auf eine gemeinsame Not-Regierung geeinigt. Das Abkommen sieht vor, dass Netanyahu und Gantz als Ministerpräsidenten rotieren. Über die Verteilung der Kabinettsposten muss noch entschieden werden.cms

(APA/AFP)