selbst-bewusst führen #15. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: 15-Minuten-Sprints.

Wie sähe es aus, wenn es leicht ginge? Oder schieben Sie derzeit nichts vor sich her? Gefangen in der Perfektionsfalle alles richtig machen zu wollen?

Haben Sie gerade das Gefühl nicht genügend Zeit zu haben, den nächsten Meilensteinplan für das restliche Jahr durchzudenken, gar niederschreiben zu können?

Wir alle machen Fehler. Derzeit – unter dem hohen Stresslevel – mehr denn je.

Natürlich ist die beste Qualität abzuliefern, heute wichtiger denn je zuvor.

Dennoch trennen Sie sich von Ihrem inneren „Ich bin nicht gut genug“-Glauben besser früher als später.

TIPP: Stellen Sie sich Ihren Wecker (zum Beispiel den Timer am Handy) auf 15 Minuten und tun Sie.

Schreiben Sie Ihren Meilensteinplan,

formulieren Sie Ihr Bewerbungsschreiben,

adaptieren Sie Ihren Lebenslauf,

entwickeln Sie einen neuen Businessplan….

Egal was gerade Ihr Thema ist:

wenn Ihnen 15 Minuten zu kurz erscheinen,

dann drücken Sie nach Ablauf der ersten 15 Minuten

auf weitere 15 Minuten!

Dies lässt sich hervorragend, für Aufgaben im Büro nutzen, die Sie vor sich herschieben, ebenso wie für die ungeliebten Aufgaben zu Hause (vom Wäsche in den Kasten räumen, über Zeitungsstöße aussortieren, gewaschene Vorhänge aufhängen, etc.)

Damit lassen sich an Wundertagen binnen zwei Stunden, mehr als 10 ungeliebte Aufgaben bestmöglich erledigen.

Nämlich dann, wenn Sie drauf kommen, dass manches gar keine 15 Minuten dauert, sondern auch in wenigen Minuten top erledigt ist.

Genießen Sie das herrliche Gefühle, wieder einmal viel weitergebracht zu haben, in Ihrer darauffolgenden Pause.

Starten Sie jetzt und belohnen sich anschließend mit einer wohlverdienten Pause!

Mehr zum Thema Zuversicht nächsten Montag!

Hier finden Sie die gesammelten Kolumnen.

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com