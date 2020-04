Es ist nicht alles schlecht, was uns coronabedingt an Gesetzen serviert wird. Aber die Verfassung sollte nichts sein, was uns in einer Krise egal wird.

Die jetzige Aufregung über die Qualität der bisherigen Corona-Gesetzgebung ist durchaus nachvollziehbar. Auch wenn es politisch opportun ist, so kann wohl ein Regieren per Dekret, also das, was der ungarischen Regierung vorgeworfen wird, nicht der Weisheit letzter Schluss sein.