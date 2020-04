Warum Saudiarabien sein mittelalterliches Strafrecht entschärft

Das Königreich steht wegen Menschenrechtsverstößen unter Druck. Nun werden Prügelstrafe und Hinrichtung Minderjähriger abgeschafft.

Kairo. Saudiarabien mistet sein brutales Strafrecht aus. Zunächst schaffte das wahhabitische Königreich am Wochenende die Praxis ab, Verurteilte auf öffentlichen Plätzen mit genau abgezählten Stockhieben zu bestrafen. Am Montag entsorgte es die Todesstrafe für Minderjährige. Das sei Teil der Reformen des Kronprinzen Mohammed bin Salman und damit bringe das Königreich seine Gesetze „in Einklang mit internationalen Menschenrechtsnormen gegen körperliche Strafen“, hieß es in einer Erklärung des Obersten Gerichts. Gerade was das Ende der körperlischen Strafen betrifft, gibt es aber noch einigen Interpretationsspielraum.