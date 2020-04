Steigt Österreich bei der Lufthansa ein?

Während in Deutschland SPD und Union über das Ausmaß des Staatseinflusses auf die AUA-Mutter streiten, gibt es auch in Wien konkrete Überlegungen zu einer Beteiligung an der Lufthansa. So könne mehr Einfluss auf den Flugstandort Wien genommen werden.

Diese Woche soll das Hilfspaket für den Lufthansa-Konzern im Gesamtausmaß von zehn Mrd. Euro weitgehend stehen. Teil davon ist definitiv eine Beteiligung Deutschlands an der AUA-Mutter, über die in Berlin gerade ein politischer Streit ausgebrochen ist. Denn während die SPD im Gegenzug für das Eigenkapital Mitspracherechte verlangt, plädiert die Union – und hier vor allem die bayrische CSU – nur für eine stille Beteiligung.