Welche Maske schützt wovor? Eine Typologie

FFP2, FFP3, MNS (Mund-Nasen-Schutz) oder Baumwolle vor Mund und Nase – was schützt wovor?

Nach wie vor herrscht in Sachen Masken einige Verwirrung. Während FFP3- und FFP2-Masken, („Filtering Face Piece“) von WHO und Robert Koch Institut medizinischem Personal empfohlen wird, um sich vor Infektionen zu schützen, schützen die anderen Maskentypen vor allem das Umfeld des Trägers, diesen selbst aber nur vor größeren Tröpfchen. Bei Stoffmasken, Tüchern oder Schals hängt vieles von Stoff und Trageweise ab: Ein locker vor Mund und Nase gelegter Schal bringt – in beide Richtungen – weit weniger als eine passende, dichte Stoffmaske. Die, wie MNS-Masken, sobald sie feucht sind, nicht mehr schützt und gewechselt werden sollte.