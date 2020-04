Das Coronavirus wird zum Motor für eine ganze Branche

Die Menschheit hofft auf ein Mittel gegen Covid-19, der Biotechsektor dadurch auf einen kräftigen Wachstumsschub, wie eine Studie zeigt. Auch Österreicher mischen vorne mit.

Je länger das neuartige Coronavirus die Menschheit quält und lähmt, umso mehr Hoffnung liegt auf der Branche, die diesem Übel als einzige wirksam beikommen kann – Biotech. Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es derzeit mehr als 60 Unternehmensprojekte, die an Lösungen für Covid-19 forschen, und zwar vom Bereich Diagnostik über mögliche Impfstoffe bis hin zu Medikamenten. Dies geht aus einer am Montag veröffentlichte Studie hervor, die von der Unternehmensberatung EY in Kooperation mit dem Branchenverband BIO Deutschland erstellt worden ist.



Die Hoffnung der Menschheit spiegelt sich in der Hoffnung der Branche selbst, von einem Durchbruch entsprechend und vielseitig zu profitieren. So gilt auch für österreichische und Schweizer Biotechunternehmen, was BIO-Deutschland-Präsident Oliver Schacht anlässlich der Studienpräsentation über deutsche Branchenfirmen sagte: Die Corona-Krise könnte die Internationalisierung der heimischen Biotechnologiebranche weiter begünstigen. Und: „Viele deutsche Biotechunternehmen arbeiten derzeit mit Hochdruck an Diagnostika, Impfstoffen und Therapien gegen das neuartige Coronavirus. Sollte einem deutschen Unternehmen tatsächlich der Durchbruch gelingen, wird dies sicherlich zu einer noch höheren internationalen Visibilität führen – und könnte der Branche zu einem weiteren Wachstumsschub verhelfen.“

Auch österreichische Player

Für Schlagzeilen hatten zuletzt die Mainzer Biotechfirma Biontech und die Tübinger Curevac gesorgt. Beide setzen in ihrer Forschung auf Impfstoffe auf Basis der sogenannten Boten-RNA (mRNA). Sie soll den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln. Biontech bekam in der vergangenen Woche vom Paul-Ehrlich-Institut grünes Licht für die erste klinische Studie für einen Corona-Impfstoff in Deutschland. CureVac will seinen Impfstoff Anfang des Sommers in die klinische Erprobung am Menschen bringen.



Aus Österreich spielt etwa Apeiron Biologics vorne mit – wiewohl nicht im Bereich Impfstoff, sondern bei einem möglichen Medikament zur Behandlung von Covid-19. Der Kandidat APN01 von Apeiron Biologics sei das einzige Medikament in der klinischen Entwicklung, das spezifisch auf das neue Corona-Virus wirken könnte, erklärt Firmenchef Peter Llewellyn-Davies gegenüber der „Presse“. „Die Klinische-Phase-II-Studie in Europa hat bereits begonnen, in China ist sie in Vorbereitung.“



Bei möglichen Impfstoffen hat übrigens Mitte März das auf mRNA-Impstoffe spezialisierte US-Biotech-Unternehmen Moderna die weltweit erste klinische Studie gestartet. Der Aktienkurs hat sich seither mehr als verdoppelt.

Nicht aktivierte Pferdestärken

Zurück zur EY-Studie über die Aussichten der Branche am Beispiel Deutschlands. Dort sei Biontech im vergangenen Jahr auch bei den Finanzierungsrunden der deutschen Biotechbranche hervorgestochen. Die 290-Millionen Euro-Finanzierung des Mainzer Unternehmens im vergangenen Sommer, die zu zwei Dritteln von neuen Investoren stammte, machte 61 Prozent des gesamten Finanzierungsvolumens der deutschen Branche aus. Der Umsatz der deutschen Biotechindustrie stieg 2019 im Übrigen um zehn Prozent auf 4,87 Milliarden Euro, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) um mehr als ein Fünftel auf 1,79 Milliarden Euro.



„Insbesondere die enorme Steigerung der F&E-Ausgaben (Forschung und Entwicklung, Anm.) ist ein gutes Zeichen“, erklärt der Studienautor und Leiter des deutschen Life-Sience-Zentrums von EY, Siegfried Bialojan. „Denn in der Vergangenheit ist es der deutschen Biotechnologie-Branche zu selten gelungen, die vorhandenen Pferdestärken auf die Straße zu bringen“. Gerade die aktuelle Coronavirus-Pandemie zeige, „wie wichtig es ist, vielversprechende Ansätze effizient und schnellstmöglich zum Patienten zu bringen“.

(Reuters/est)