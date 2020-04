Seiltänzer, dressierte Hühner und der Mann in der Flasche

Die Welt als Zirkus: Wie mich Federico Fellinis Filme an meine Jugend in einem österreichischen Markt erinnern.

Filme auf DVD sind kein Ersatz fürs Kino. Dennoch greift man in diesen Tagen dankbar nach ihnen. Zu Fellini etwa. Welch herrliche Szenen verdanken wir ihm: Die Tabacchiera in „Amarcord“, von einem Burschen in die Höhe gestemmt. Der Mambo von Giulietta Masina in „Die Nächte der Cabiria“, eine geistliche Modeschau in „Roma“ oder die unvergessliche Rumba in „Achteinhalb“. Verglichen mit Fellini erscheint mir der deutschsprachige Film einfallsarm, belehrend oder langweilig. Vor einigen Jahren suchte ich mit meiner Frau in Rimini die Piazza mit der ersten Einstellung von „Amarcord“.