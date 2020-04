Dr. WHO und die Freundschaft zur Volksrepublik

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wer ist der Äthiopier, der den Kampf gegen das Coronavirus anführt?

Es gibt Sätze, die wird man nicht mehr los. Einmal ausgesprochen, bestimmen sie das Urteil über eine Person. Tedros Adhanom Ghebreyesus hat gleich mehrere solcher Aussagen zu bieten, stets mit demselben Inhalt: China habe bei der Bekämpfung des Coronavirus tolle Arbeit geleistet. Seitdem prasselt Kritik auf den Chef der Weltgesundheitsorgansation WHO in Genf ein. Und der Äthiopier muss sich gegen den Vorwurf wehren, zu Peking-freundlich zu sein und die Glaubwürdigkeit der WHO aufs Spiel zu setzen. Schließlich hatte China den Covid-19-Ausbruch wochenlang vertuscht.