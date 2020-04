Ein Regierungssturz von amerikanischen Gnaden

Der abgehalfterte Premierminister Albin Kurti beklagt sich bitter, dass die USA hinter der Abwahl seiner Koalition stehen. Der Hintergrund: Trumps Statthalter, Richard Grenell, plane einen Gebietstausch mit Serbien.

Den Verantwortlichen für das schnelle Ende seiner hoffnungslosen „Koalition der Hoffnung“ hat Kosovos abgewählter Premier Albin Kurti jenseits der Landesgrenzen ausgemacht. Der US-Beauftragte für den Kosovo-Serbien-Dialog, Richard Grenell, sei an dem Sturz seiner Regierung per Misstrauensvotum „direkt beteiligt“ gewesen, so der seit einem Monat nur noch geschäftsführende Premier: „Meine Regierung wurde gestürzt, weil es Grenell vor den US-Wahlen eilig hat, mit Serbien ein Abkommen zu unterzeichnen.“