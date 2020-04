Roms Untergang – ein Werk der Natur?

Pandemien und Klimawandel trugen wesentlichzum Ende des Römischen Reichs bei. Wie, schildert US-Historiker Kyle Harper im Buch „Fatum“.

Das Schicksal Roms kann uns daran erinnern, dass die Natur raffiniert und unberechenbar ist. Die ungeheure Macht der Evolution vermag die Welt in einem einzigen Augenblick zu verändern.“ Als der in Oklahoma lehrende, heute 41-jährige Althistoriker Kyle Harper diese Zeilen schrieb, kannte noch niemand das Wort Covid-19, ahnte niemand etwas von der bevorstehenden Pandemie. Auch nicht der C. H. Beck Verlag, als er beschloss, mit dem Titel der deutschen Ausgabe von Harpers Buch, „Fatum. Das Klima und der Untergang des Römischen Reichs“, lediglich den Bezug zum 2019 all beherrschenden Thema, dem Klimawandel, hervorzustreichen.