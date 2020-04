Lufthansa: Rettung durch den Staat offenbar doch noch nicht fixiert

Einem Medienbericht zufolge soll der Staat sich mit neun Milliarden Euro an der AUA-Mutter beteiligen. Laut anderen Insidern steht die Einigung noch aus.

Die AUA-Mutter Lufthansa und die deutsche Regierung haben sich einem Medienbericht zufolge auf einen Rettungsplan geeinigt. Der Bund beteilige sich mit rund neun Milliarden Euro an dem durch die Coronakrise schwer gebeutelten Konzern, berichtete das digitale Wirtschaftsmagazin "Business Insider" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise.



Wie allerdings Reuters Dienstagfrüh berichtet, sei das milliardenschwere Rettungspaket noch nicht unter Dach und Fach. „Es gibt keine Einigung", hieß es in Unternehmens- und Regierungskreisen übereinstimmend am Dienstag zu dem Bericht von "Business Insider“.



Die Lufthansa selbst lehnte einen Kommentar ab, das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich zunächst nicht äußern. Die Frage, über welches Instrument sich der Staat an dem Luftfahrtkonzern beteiligt und wie viel Einfluss er damit auf das operative Geschäft bekommt, ist in der Bundesregierung umstritten. Politiker von CDU/CSU sprachen sich für eine stille Beteiligung ohne Stimmrecht aus. SPD-Politiker forderten einen Einstieg über ein Aktienpaket, mit dem über den Aufsichtsrat etwa zu Fragen wie Beschäftigungsentwicklung mitentschieden werden kann.



"Business Insider“ hatte außerdem berichtet, dass der Staat für seine Rettungsmilliarden eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate im Konzern erhalte.

