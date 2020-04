UBS steigert Quartalsgewinn auf Fünf-Jahres-Hoch

Während die Auswirkungen der Corona-Krise das Geschäft im ersten Quartal beflügelten, dämpft die Schweizer Großbank UBS die Erwartungen an den weiteren Jahresverlauf.

Die UBS hat dank eines florierenden Wertpapierhandels den höchsten Quartalsgewinn seit fast fünf Jahren eingefahren. Unter dem Strich verdiente die Schweizer Großbank in den ersten drei Monaten 1,595 Milliarden Dollar, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Damit verbuchte das Institut ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und übertraf auch die vor knapp drei Wochen in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden Dollar. Die Erträge kletterten um zehn Prozent, weil die Kunden angesichts der Turbulenzen an den Börsen deutlich mehr Transaktionen in Auftrag gaben. "Das Quartal zeichnete sich aus durch Höchstleistungen in jeder Hinsicht", erklärte Konzerchef Sergio Ermotti.

Doch während die Auswirkungen der Corona-Krise das Geschäft im ersten Quartal beflügelten, dämpfte die UBS die Erwartungen an den weiteren Jahresverlauf. Die Pandemie habe die globalen Konjunkturaussichten auf absehbare Zeit dramatisch verändert. Der gesunkene Wert der Kundenvermögen dürfte den Ertrag aus wiederkehrenden Gebühren beeinträchtigen. Gleichzeitig werde die Kundenaktivität voraussichtlich abnehmen und sich auf die transaktionsbasierten Erträge auswirken. Die zur Eindämmung des Coronavirus ergriffenen Maßnahmen dürften viele Firmen bremsen und mehr Wertberichtigungen für Kreditrisiken nach sich ziehen.

Die Rückstellungen für erwartete Kreditrisiken kletterten im Startquartal auf 1,28 Milliarden Dollar. Zuvor hatten schon die Rivalen Credit Suisse und Deutsche Bank die Risikovorsorge erhöht. Und die größten US-Institute legten im ersten Quartal insgesamt 25 Milliarden Dollar auf die Seite für drohende Kreditausfälle. Allerdings sind dort die Privatkunden mit Konsumkrediten und Kreditkarten deutlich stärker verschuldet als in Europa.

Doch trotz des erwarteten Gegenwinds sieht sich die UBS gut aufgestellt. Denn als Reaktion auf die Finanzkrise vollzog das Institut einen Umbau hin zu einem wetterfesteren Geschäftsmodell mit einer starken Bilanz und der Ausrichtung auf die Vermögensverwaltung. "Wir gehen diese unruhigen Zeiten aus einer Position der Stärke heraus an, weil wir in den letzten Jahren unsere Strategie diszipliniert umgesetzt, unsere Risiken bewirtschaftet und laufend in Technologie investiert haben", erklärte Ermotti.

Rückstellungen verhageln Santander die Bilanz

Der Gewinn der spanischen Bank Santander ist im ersten Quartal um 82 Prozent auf 331 Millionen Euro eingebrochen. Das Institut habe seine Rückstellungen deutlich erhöhen müssen, da im Zuge der Corona-Krise Kreditrückzahlungen ausfallen könnten, teilte Santander mit. In Spanien sind an den Folgen des Virus' mehr als 23.000 Menschen gestorben. Ohne Sonderfaktoren stieg der Gewinn etwas stärker als die Markterwartungen um ein Prozent auf 1,98 Milliarden Euro. Verwaltungsratschefin Ana Botin kündigte eine Überprüfung der Strategie an, sobald die Auswirkungen der Corona-Krise klarer seien.

Gewinn von HSBC bricht ein

Die größte europäische Bank HSBC hat die Coronakrise im ersten Quartal voll zu spüren bekommen. Der Gewinn vor Steuern brach um fast die Hälfte auf 3,2 Milliarden Dollar (2,95 Milliarden Euro) ein, wie HSBC am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem weniger starken Einbruch gerechnet. Grund für den Gewinnrückgang waren eine deutlich höhere Risikovorsorge für faule Kredite sowie gesunkene Erträge.

Der Druck auf die Einnahmen werde wegen der Coronapandemie vorerst anhalten, hieß es. Das Geldhaus, das vor allem in Großbritannien und China unterwegs ist und inmitten eines Umbaus steckt, warnte vor "signifikant" steigenden Kreditausfällen. Von Jänner bis März erhöhte HSBC die Risikovorsorge um 2,4 Milliarden Dollar auf 3 Milliarden Dollar. Damit deckte sie nicht nur potenzielle Darlehensausfälle wegen der Viruskrise und des extrem gesunkenen Ölpreises ab. Ins Kontor schlugen auch Belastungen im Zusammenhang mit einem Firmenkunden in Singapur. Dieser ist Insidern zufolge im Ölhandel tätig.

