Austro-Model Nadine Leopold verklagt Modemagazin "Madame"

Die gebürtige Kärntnerin erhebt schwere Vorwürfe gegen das deutsche Magazin. Sehr freizügige Bilder seien ohne ihre Zustimmung veröffentlicht worden.

Seit zehn Jahren ist die Österreicherin Nadine Leopold im Modelbusiness erfolgreich. Sie lief schon für „Victoria's Secret“ über den Laufsteg und stand für namhafte Magazine wie „Vogue“, „Elle“ oder „Harper's Bazaar“ vor der Kamera. Die „schmerzhafteste Erfahrung“ ihrer Modelkarriere machte sie aber mit dem deutschen Magazin „Madame“, das sie nun verklagt. Die Hintergründe machte sie auf Instagram öffentlich. Auch, um andere Models zu schützen und die Schattenseiten der Industrie aufzuzeigen.

Was ein normales Mode-Shooting in schöner Location auf Ibiza hätte sein sollen, entwickelte sich ganz anders, als Leopold das gewohnt ist. Die Inspiration für das Shooting waren halbnackte und nackte Aufnahmen, wie ihr der Fotograf auf dem Set erklärte. Davon sei in der Jobbeschreibung nicht die Rede gewesen, schreibt Leopold auf Instagram. Sie habe klar und deutlich kommuniziert, dass sie das nicht wolle. Die Moderedakteurin des Magazins habe ihr versichert, dass das kein Problem sei. Es handle sich um ein konservatives Frauenmagazin, Nacktheit oder Brüste - die Kleidung verrutschte im Wind immer wieder - werden nicht abgebildet. Auch die Polaroids, die man ihr nach dem Shooting gezeigt habe, waren ganz nach den Wünschen des Models.

Ein paar Monate später, als das Magazin dann erschien, sah das aber ganz anders aus. "Ich habe das Magazin aufgemacht und mehrere Fotos mit meinen sichtbaren Brüsten und Nippeln gesehen, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass sie aufgenommen wurden", so Leopold weiter.

Model-Allianz gegen Missstände in der Modewelt

Magazin spricht von Missverständnis

"Das war eine der schmerzhaftesten Erfahrungen in meiner zehnjährigen Modelkarriere. Ich habe mich nie als Frau so falsch behandelt und verletzt gefühlt", erklärt sie. Das Vertrauen und die Rechte der Models werden immer wieder missbraucht und nicht respektiert. Diesmal sogar von einer Frau für ein Frauenmagazin. Als erfolgreiches Model habe sie nun die Ressourcen sich dagegen zu wehren. "Es ist mein Körper und es ist 100 Prozent meine Entscheidung, was ich damit mache."

Der Verlag Bauer Media Group, dem "Madame" angehört, bestätigt auf Anfrage der "Süddeutschen Zeitung" den Rechtsstreit. In einem Statement äußert sich auch die Chefredakteurin Petra Winter. "Es war und ist niemals unsere Absicht, jemanden bloßzustellen oder gar auszubeuten". Während des Shootings mit Nadine Leopold habe man "zu keiner Zeit Zweifel daran" gehabt, dass sie mit dem Shooting einverstanden gewesen sei. Es sei ein Missverständnis, das dem Magazin leid tue.

