Wiener Bäder sperren am 29. Mai wieder auf, Spielplätze kommende Woche

Die Wiener Bäder werden am erstmöglichen Tag, also am 29. Mai, wieder aufsperren. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz verkündet. Außerdem erklärte Ludwig auf der Pressekonferenz, dass die Wiener Spielplätze bereits kommende Woche wieder öffnen werden.

In den Bädern soll eine Reihe von Maßnahmen ermöglichen, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. So wird die Zahl der Besucher limitiert. Auch ein entsprechendes "Beckenmanagement" wurde angekündigt.

An den Eingängen soll Gedränge ebenfalls verhindert werden. Laut Ludwig ist außerdem eine vereinfachte - und günstige - Tarifstruktur geplant, die einen raschen Einlass ermöglichen soll. Kinder sollen demnach künftig einen Euro zahlen, Jugendliche zwei Euro und Erwachsene drei Euro pro Tag. Kinder unter zehn Jahren dürfen nur mit einer erwachsenen Begleitperson ins Bad.

