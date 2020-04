Tobias Pötzelsberger moderiert ab 6. Mai die "Zeit im Bild"

Neu in der "ZiB 1"

(c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Tobias Pötzelsberger und Susanne Höggerl sind künftig ein Team in der "ZiB 1"

Statt Johannes Marlovits wird ab 6. Mai Tobias Pötzelsberger die Nachrichtensendung gemeinsam mit Susanne Höggerl moderieren.

Das ursprünglich für Ostern geplante erneuerte Erscheinungsbild der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr geht aufgrund der intensiven Corona-Berichterstattung voraussichtlich erst im September on air, teilte der ORF mit. Allerdings wird ab 6. Mai als "markantes erstes Zeichen dieser Neuerungen" Tobias Pötzelsberger in das Moderationsteam der "ZiB 1" wechseln, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Pötzelsberger nimmt wie angekündigt statt Johannes Marlovits neben Susanne Höggerl Platz. Das alternierend moderierende "Zeit im Bild"-Duo bilden weiterhin Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

Seit Oktober 2018 berichtet Pötzelsberger für die "Zeit im Bild". Derzeit gehört er zum Moderatorenteam der Früh-"ZiBs" rund um "Guten Morgen Österreich" bzw. der "ZiB" um 13.00 Uhr. Dass er in die Haupt-"ZiB“ wechselt, hatte Wrabetz im Jänner bekannt gegeben, doch er hätte die Sendung bereits ab Ostern moderieren sollen.

Marlovits will künftig "redaktionelle Verantwortung im Zuge der neustrukturierten TV-Information übernehmen“.

(APA)