Unternehmer fordern von Regierung "Luft zum Atmen"

Der Einkaufsmanagerindex der Bank Austria ist auf ein Rekordtief gefallen. Eigentümer und Manager österreichischer Industrieunternehmen fordern von Kanzler Kurz mehr Eigenverantwortung, Transparenz und "Luft zum Atmen“.

Die Ökonomen der Bank Austria orten aufgrund der Coronakrise einen "beispiellosen Fadenriss" der Industrieentwicklung in Österreich und sehen aufgrund des Nachfragkollapses "die historisch stärkste Verringerung der Produktion". Der Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex stürzte im April um 14 Punkte auf ein Rekordtief von 31,6 Punkten ab und hat damit den Finanzkrise-Tiefstand von 2009 unterschritten.

"Der in der mehr als 20-jährigen Geschichte der Berechnung des UniCredit Bank Austria EinkaufsmanagerIndex stärkste und verhältnismäßig rascheste Rückgang wurde durch den abrupten Einbruch der Nachfrage aus dem In- und Ausland verursacht, der die Betriebe zu einem massiven Zurückfahren der Produktion und zu einem starken Stellenabbau veranlasste", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Dienstag in einer Aussendung.

Innerhalb von nur zwei Monaten fiel der Einkaufsmanagerindex aus dem Wertebereich über 50 Punkten, der Wachstum signalisiert. Laut Bruckbauer belief sich der stärkste monatliche Rückgang in der Wirtschafts- und Finanzkrise auf knapp über 5 Punkte und bis zum Erreichen des Tiefpunkts dauerte es länger als ein halbes Jahr.

Talsohle erreicht

Die Beschränkungen der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens in Österreich aufgrund der Coronavirus-Pandemie führten zu einem Kollaps der Produktion und Nachfrage. "Die Produktion in der heimischen Industrie fiel aufgrund der schwachen Nachfrage aus dem In- und Ausland, der Unterbrechung der globalen Wertschöpfungsketten, Grenzschließungen und dem Lockdown in Österreich selbst auf ein Rekordtief von 17,2 Punkten", sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Mehr als 70 Prozent der heimischen Unternehmen hätten im April einen Rückgang der Produktion gemeldet. Einen besonders starken Einbruch habe es in der Konsumgüterindustrie gegeben. Der Beschäftigtenindex fiel innerhalb eines Monats um fast 10 auf 33,3 Punkte, den niedrigsten Wert seit elf Jahren. "Der Stellenabbau in der österreichischen Industrie ist zwar massiv, wird jedoch durch das Corona-Kurzarbeitsmodell deutlich gemildert", so Pudschedl.

Nach Ansicht der beiden Bankökonomen hat die Industriekonjunktur im April aber voraussichtlich die Talsohle erreicht. Die Erholung ab dem dritten Quartal werde den Einbruch der Industrieproduktion im Jahr 2020 auf weniger als 10 Prozent begrenzen. "Nach dem massiven Einbruch im April sollte sich die Industriekonjunktur in den kommenden Wochen auf tiefem Niveau stabilisieren können", so ", so Bruckbauer. Allerdings sei "erst mit einer spürbaren Lockerung der Maßnahmen der Beginn einer substanziellen Erholung zu erwarten".

Offener Brief an Kurz und die Regierung

Indes haben sich Eigentümer und Manager österreichischer Industrieunternehmen über ihre „Plattform für eine freie und marktorientierte Gesellschaft“ in einem Offenen Brief an Kanzler Sebastian Kurz und die Bundesregierung gewandt. Die Bekämpfung der Covid-19 Pandemie bestimme seit Wochen alles politische Handeln. Ohne Zweifel seien wir erfolgreich in der Bekämpfung der Pandemie, aber die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen seien verheerend und gefährden unsere Zukunft bald mehr, als es das Virus selbst tue, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichen Schreiben.

Gefordert wird mehr Weitsicht, Transparenz, Augenmaß und Offenheit, denn: „Wir sind Unternehmer und übernehmen jeden Tag Verantwortung. Dass wir das können, beweisen wir seit vielen Generationen. Wir unterstützen mit unseren Industriebetrieben die Bekämpfung des Coronavirus seit Wochen. Aber wir brauchen keine Bevormundung, sondern übernehmen und leben Eigenverantwortung - wenn nötig aber auch mit Konsequenzen für schwarze Schafe."

Die Forderungen:

Im Expertenrat der Regierung müssen Ökonomen, Sozialexperten undPsychologen gleichberechtigt eingesetzt werden, Österreich darf nicht nur von Virologen und Mathematikern gelenkt werden

Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungen sind transparent

darzulegen, Pro- und Contra-Stimmen aufzuzeigen und abzuwägen.

darzulegen, Pro- und Contra-Stimmen aufzuzeigen und abzuwägen. Liefern Sie damit mündigen Menschen eine Basis für ihre

Entscheidungen, um eigenverantwortlich zu handeln. Zu Beginn der

Krise war sicher Geschwindigkeit ausschlaggebend und nicht viel Zeit für Erklärungen und Diskussionen. Das darf nun aber nicht mehr als Argument gelten.

Entscheidungen, um eigenverantwortlich zu handeln. Zu Beginn der Krise war sicher Geschwindigkeit ausschlaggebend und nicht viel Zeit für Erklärungen und Diskussionen. Das darf nun aber nicht mehr als Argument gelten. Kurzarbeit und Liquiditätshilfen sind schnell wirksame Mittel, aber es braucht vor allem auch mittelfristige Perspektiven, eine

positive Stimmung und Konjunkturprogramme, die die Wirtschaft jetztwieder ankurbeln, nicht erst in zwei Jahren. Zur Vermeidung von „Warteeffekten“ sollten diese aber erst mit deren Start kommuniziert werden.

positive Stimmung und Konjunkturprogramme, die die Wirtschaft jetztwieder ankurbeln, nicht erst in zwei Jahren. Zur Vermeidung von „Warteeffekten“ sollten diese aber erst mit deren Start kommuniziert werden. Gesellschaft und Wirtschaft brauchen „Luft zu Atmen“: freie

Bewegung, offene Geschäfte, Restaurants, Industrie- und

Gewerbebetriebe, Schulen und Universitäten – bei gleichzeitig klaren Sicherheitsmaßnahmen.

Bewegung, offene Geschäfte, Restaurants, Industrie- und Gewerbebetriebe, Schulen und Universitäten – bei gleichzeitig klaren Sicherheitsmaßnahmen. Die gesamte öffentliche Verwaltung, von der Justiz bis zu den Gemeinden, sollte umgehend wieder zur Gänze geöffnet und für Wirtschaft und Gesellschaft leistungsbereit sein.

Europa muss geeint agieren und es braucht rasche Lösungen für den Grenzverkehr mit unseren wichtigsten Handelspartnern und

Nachbarländern.

Unterzeichnet ist der Offene Brief von Hubert Bertsch, Johannes Collini, Stefan Ehrlich-Adám, Roland Feichtl, Karlo Fink, Christoph Hinteregger, Christoph Jordan, Max Kloger, Christian Knill, Stephan Kubinger, Dieter Lutz, Clemens Malina-Altzinger, Dieter Nemetz, Johann Michael Offner, Bernward Pichl, Heinz Pöttinger, Manfred Santner, Josef Stiegler, Thomas Welser und Karlheinz Wex.







(APA)