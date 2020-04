Massentest in abgeriegeltem Hauskomplex in Deutschland

(c) APA/dpa/Marius Becker (Marius Becker)

Die Wohnhausanlage in Grevenbroich ist gesperrt - niemand darf rein oder raus.

Infizierte in einer großen Wohnhausanlage in Deutschland hielten sich nicht an Quarantäne-Auflagen. Nun wurde das Gelände gesperrt und alle Bewohner müsen sich testen lassen.

In der deutschen Stadt Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) haben sich Infizierte nicht an Quarantäne-Auflagen gehalten. Darum ist ein ganzer Hochhauskomplex mit 117 Wohnungen abgeriegelt worden. Alle 450 Bewohner sollten vorsichtshalber auf das Virus getestet werden.

Am Montag wurde außerdem eine Leiche in einer der Wohnungen entdeckt. Ob der Mann an Corona erkrankt war, wurde zunächst nicht bekannt.

Gebäude aberiegelt, Selbstisolation

Vier Sicherheitsleute passten in der zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach gelegenen 63.000-Einwohner-Gemeinde auf, dass keine Menschen auf das Gelände kommt und niemand es verlässt. Einige der Bewohner wollten sich nicht testen lassen. Sie müssen 14 Tage isoliert in Quarantäne leben. Die Hausbewohner sollen das nun eingezäunte Grundstück erst wieder verlassen dürfen, wenn die Tests beweisen, dass sie sich nicht angesteckt haben.

Ausgelöst wurde der Massentest von acht Bewohnern aus zwei Familien, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Erwachsene und Kinder hätten weiter Kontakt mit Nachbarn gehabt und sich unter anderem vor dem Komplex aufgehalten.

(APA/dpa)