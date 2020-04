EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides verteidigt im „Presse"-Gespräch die Zusammenarbeit mit den Regierungen. Eine Untersuchungskommission über den Ursprung von Covid-19 hielte sie für nützlich.

Die Presse: Nach fast zwei Monaten Seuche und Ausnahmezustand in Europa: was ist das Wichtigste, dass Sie bisher gelernt haben?



Stella Kyriakides: Wir alle wissen, dass das eine noch nie dagewesene Gesundheitskrise ist. Das an sich ist eine komplett neue Situation für die Mitgliedstaaten, für die ganze Welt. Eine Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist: niemand kann mit dieser Krise allein zurande kommen. Weder innerhalb der EU, noch weltweit. Denn es gibt auf so vielen Ebenen eine gegenseitige Abhängigkeit. Wir lernen täglich dazu, während die Krise läuft: wie andere Staaten damit umgehen, wie die Institutionen umgehen. Daraus werden wir später Schlüssen ziehen müssen.



Die Reaktionen der Mitgliedstaaten waren hingegen völlig auf sich selbst bezogen. Es gibt noch immer Ausfuhrbeschränkungen für medizinisches Material innerhalb der EU. Haben Sie überhaupt genug Vertrauen zu den nationalen Regierungen? Noch vor ein paar Wochen haben die Ihnen bei Krisensitzungen versichert: alles unter Kontrolle, wir haben genug Schutzbekleidung, ausreichend viele Beatmungsgeräte, unsere Gesundheitssysteme kommen mit der Pandemie klar. Das stimmte, wie wir heute sehen, nicht.