Morde, Vergewaltigungen, Gewalt – weltweit schlagen Frauenorganisationen in der Coronakrise Alarm.

Mit einer Fernsehansprache verkündete der konservative kolumbianische Präsident, Iván Duque, die Ausgangssperren für sein Land. „Es ist Zeit, zu verstehen“, sagte er am 25. März mit Blick auf die unaufhaltsam scheinende Corona-Pandemie, „dass unser Verhalten Leben rettet.“ Am selben Tag, im Städtchen San Pablo, wurde die Frauenaktivistin Isabel Salinas vor ihrem Haus niedergeschossen; wenige Stunden zuvor war sie in den Gassen unterwegs, um Spenden zu sammeln für arme, von Covid-19 betroffene Familien.