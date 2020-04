Die Universität, die die Corona-Opfer zählt

Die renommierte Johns Hopkins University in Baltimore führt in der Corona-Statistik Buch. In den USA hat die Zahl der Infizierten die Eine-Million-Marke überschritten. Sie forderte bisher fast so viele Opfer wie tote GIs im Vietnamkrieg.

In Baltimore ist die Coronakrise einigermaßen unter Kontrolle. In der Stadt nordöstlich von Washington, eine knappe Autostunde von der Hauptstadt entfernt, hat die Epidemie bis Dienstag 88 Menschenleben gefordert. Die Statistiker der renommierten Johns Hopkins University (JHU) haben an ihrem Stammsitz noch relativ wenig zu tun. Umso emsiger zählen sie rund um die Uhr die Opfer der Pandemie, und sie halten schneller Schritt als das US-Seuchenkontrollzentrum (CDC) in Atlanta, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf oder die Nachrichtenagentur Reuters.