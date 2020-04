Europa droht ein Sommerferienchaos

EU-Tourismuspolitik. Weder in der Frage, ob Urlaub im Ausland möglich sein werden, noch hinsichtlich der Erstattung annullierter Reisen gibt es Einigkeit.

Brüssel. Knapp zwei Monate vor Beginn der traditionellen Sommersaison gibt es zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission keine Einigkeit darüber, ob und unter welchen Umständen die Europäer heuer außerhalb ihres Wohnsitzlandes Urlaub machen können. Eine einheitliche Regelung für die Erstattung stornierter Reisen ist ebenfalls noch nicht zu sehen.

„Zum heutigen Zeitpunkt kann man nicht ernsthaft von einem Meilenstein reden“, sagte der Beauftragte der deutschen Bundesregierung für den Tourismus und Mittelstand, Thomas Bareiß, am Montag nach einer Telekonferenz der für Tourismus zuständigen Mitglieder der nationalen Regierungen. Hinsichtlich der Frage, ob Reisebüros und Pauschalreiseveranstalter ihren Kunden Gutscheine ausstellen dürfen, statt ihnen nach den geltenden EU-Konsumentenschutzregeln den Preis zu erstatten, sagte er: „Der Abstimmungsprozess kommt nicht voran.“ Deutschland sei „bereit für eine nationale Lösung, den Gutschein verpflichtend einzuführen.“ Das sei eine Frage der Rechtssicherheit.

Doch einen Tag später widersprach ihm EU-Verkehrskommissarin Adina Ioana Valean. „Ich denke, in dieser Phase sollten die Reisenden ihr Recht behalten, eine Rückerstattung zu wählen“, sagte sie am Dienstag bei einer Aussprache mit dem Verkehrsausschuss des Europaparlaments.

Ischgl mahnendes Beispiel

Ähnlich offen ist die Lage hinsichtlich der Grenzöffnung für Urlauber. Während Österreichs Bundesregierung vorprescht und vor allem um die wirtschaftlich wichtigen deutschen Urlauber buhlt, steht die Regierung in Berlin fest auf der Bremse. Man müsse den Verlauf der Infektionszahlen in den nächsten zwei Wochen abwarten, ehe man die Frage der Grenzöffnung sinnvoll beantworten könne, sagte Bareiß. „Es kann ja auch ein Imageschaden für viele Jahre entstehen, wie im Fall Ischgl, wenn an einem Ort zu viele Infektionen stattfinden.“

Die Europäische Kommission wird am Mittwoch eine erste Orientierungsdebatte über diese Probleme halten. „Wir werden Leitlinien vorlegen, wie man die Reisefreiheit wieder herstellen kann“, sagte ein Kommissionssprecher. Ein Datum für diese Leitlinien nannte er nicht. Auch Überlegungen, einen gemeinsamen „Covid-19-Pass“ auszustellen, also ein Dokument, dass Gesundheit beziehungsweise Immunität bezeugt, wollte er nicht kommentieren. „Ich würde das nicht einen Pass nennen, eher eine Art von Protokoll“, sagte Kroatiens Innenminister Davor Božinović am Dienstag nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen.

Wird es heuer im Juli und August möglich sein, im Ausland zu urlauben? Bareiß war eher pessimistisch: „Es konnte heute keiner sagen, ob Urlaub in Mallorca oder Griechenland möglich sein wird. Ich glaube, dass wir heuer eher in Deutschland Urlaub machen werden. Aber Handtuch an Handtuch am Nordseestrand wird eher nicht möglich sein."