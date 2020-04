Die Wiener Bürgermeisterpartei öffnet im Jahr der Gemeinderatswahl das Füllhorn – Corona hat alle Wahlkampfpläne durchkreuzt.

Michael Ludwig öffnete wieder das Füllhorn. Am Dienstag wurden die Eintrittspreise für die Wiener Freibäder (siehe auch Seite 9) gesenkt. „Das wird ein Loch in das Bäderbudget reißen - aber das ist mir lieber, als wenn es ein Loch in das Budget von sozial schwachen Familien in Zeiten der Krise reißt“, erklärte der Wiener Bürgermeister, der in Zeiten der Coronakrise merkbar nach links gerückt ist – was nicht nur daran zu sehen ist, dass sich die Stadt nun an (durch Corona) strauchelnden Wiener Firmen direkt beteiligt. Eine Verstadtlichung, sozusagen.